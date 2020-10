Bruna Marquezine diz que se arrepende de ter insistido muito em namoros passados

10/10/2020 | 13:10



Discreta em relação à vida amorosa desde que terminou o namoro com Neymar Jr., Bruna Marquezine resolveu abrir o coração ao falar sobre o assunto durante resposta aos seguidores em vídeo do canal no YouTube de Giovanna Ewbank, que está de licença-maternidade e cedeu o espaço para os os amigos famosos.

Questionada sobre ter se arrependido de algum relacionamento, Bruna, com um sorriso no canto da boca, afirmou que não tem arrependimentos, mas aprendizados:

- Olha, não. Eu não me arrependo de nenhum namoro. Eu conheci pessoas incríveis, pessoas que eu cultivo um carinho gigantesco. Eu aprendi muito e até as coisas que eu poderia dizer que eu me arrependo, enfim, elas serviram como aprendizado.

Ela ainda completou dizendo que por causa dos ex-namorados agora sabe o que não deseja em um companheiro futuro, poderando ao dizer que apenas se arrependeu de ter insistido em alguns relacionamentos, sem revelar quais foram:

- Uma coisa muito boa é que hoje eu sei o que não quero em um relacionamento, o que eu não aceito em um parceiro, o que não me faz bem, o que eu sei que desperta a minha pior versão. Eu não me arrependo. Só me arrependo de ter insistido muito em alguns.

Bruna, que namorou Neymar entre idas e vindas de 2013 a 2018, ainda disse que está solteira, apenas vivendo de ilusões amorosas:

- Não tem contatinho, não tem nada. Só minhas ilusões. Lugar de trouxa é meu lugar de fala! Eu estou muito bem sozinha!!, disse.