Whindersson Nunes convida Gusttavo Lima para sair após separação e assessoria do cantor revela motivo do divórcio com Andressa Suita; saiba mais!

09/10/2020 | 17:10



Whindersson Nunes não perdeu tempo e logo fez um convite ao amigo Gusttavo Lima, que anunciou nesta sexta-feira, dia 9, que está se separando da influenciadora Andressa Suita. No Twitter, o humorista, que também passou por um divórcio em 2020, disse o seguinte:

Bora tomar uma, Gusttavo Lima.

Além disso, a assessoria de imprensa do sertanejo revelou o motivo do fim do casamento com Andressa. Em um comunicado, é dito também que o músico não falará mais sobre o assunto.

Confirmamos que o cantor Gusttavo Lima está separado da modelo Andressa Suita. O término do casamento ocorreu após um desgaste normal da relação. Informamos que não houve nenhuma briga ou traição e que qualquer informação que esteja circulando nesse sentido é inverídica. O artista não comentará mais o assunto. A amizade, o carinho e o respeito continuam, além da missão maior, a criação e educação dos dois filhos do casal. Contamos com a compreensão e respeito de todos.

Andressa e Gusttavo oficializaram a união em 2015 e, juntos, têm dois filhos: Gabriel, de três anos de idade, e Samuel, de dois anos.

Indireta?

E as coisas continuam pegando fogo nas redes sociais! Alexandre Suita, irmão de Andressa, publicou uma mensagem bastante surpreendente em seus Stories do Instagram:

Surpresa nenhuma... Mas rezo e torço pela família... Afinal, o que interessa é a felicidade dos meninos. Tio está aqui para ensinar a ser homem. Relaxa.

Com isso, muitos fãs acusaram o nutricionista de ter enviado uma indireta para Gusttavo Lima. Será mesmo?