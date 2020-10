Após dizer que quer ser pai, Whindersson Nunes desabafa sobre solidão

09/10/2020 | 10:10



Após deixar de seguir Luísa Sonza nas redes sociais, Whindersson Nunes aproveitou a noite da última quinta-feira, dia 8, para desabafar. Solteiro, o humorista declarou em seu Twitter que quer ser pai logo, dando a entender, na sequência, que vem se sentindo sozinho.

Apesar de já ter surgido especulações sobre a vida amorosa de Whindersson, até o momento ele não assumiu oficialmente um novo relacionamento. Esta, portanto, é a primeira vez que ele se manifesta sobre a vontade de aumentar a família desde o fim de seu casamento com Luísa, em abril desse ano.

Quero ser pai logo, escreveu ele no tweet, que recebeu mais de 145 mil curtidas.

Horas depois, Whindersson desabafou sobre a solidão, dizendo:

Alguém para conversar.

Brincadeira com o visual

Whindersson foi mais sincero no Twitter, dando até mesmo um ar mais sério aos seus tweets. Porém, no mesmo dia, ele também acabou fazendo piada no Instagram ao surgir careca e com uma prótese nos dentes.

Na legenda, ele escreveu:

É só coisa da minha cabeça, e não demorou até que os internautas vissem a postagem como uma suposta indireta da para Luísa e o atual namorado dela, Vitão.

Nos comentários, muita gente declarou:

Coisa da minha cabeça. entendi a referência kkkkkkkk, escreveu um fã.

Senti o cheiro da indireta daqui, afirmou outro.

Isso foi coisa que colocaram na sua cabeça, disse um terceiro.

E aí, você também acha que foi indireta?