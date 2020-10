Obituário - 9 de outubro de 2020

Ademir Medici

09/10/2020



SANTO ANDRÉ

Mykolas Bucinskas, 97. Natural da Lituânia. Residia no Parque Oratório. Dia 6. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Antenor Lugli, 94. Natural de Socorro (São Paulo). Residia no bairro Jardim, em Santo André. Dia 6. Cemitério Sagrado Coração de Jesus, Camilópolis.

Maria José Martins, 88. Natural de Dourado (São Paulo). Residia na Vila Guarani, em Santo André. Pensionista. Dia 7. Cemitério Cristo Redentor, Vila Pires.

Joana Teixeira da Silva, 82. Natural de Angelim (Pernambuco). Residia na Vila Nova, em São Paulo, Capital. Dia 6, em Santo André. Cemitério em Jacareí (São Paulo).

Carlos Roberto de Godoy Buta, 68. Natural de Mauá. Residia no Jardim Santo Alberto, em Santo André. Dia 6. Memorial Jardim Santo André.

Alberto Batista dos Santos, 63. Natural de Santo André. Residia no Jardim Santo André. Pedreiro. Dia 6. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

José Alberto Alves de Souza, 63. Natural de Santo André. Residia na Vila Floresta, em Santo André. Técnico em máquina de lavar. Dia 6. Jardim da Colina.

Altair dos Santos, 56. Natural de Santa Albertina (São Paulo). Residia no Parque João Ramalho, em Santo André. Autônomo. Dia 6. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Valdir Barbosa da Silva, 56. Natural de Sento Sé (Bahia). Residia na Cidade São Jorge, em Santo André. Dia 6. Vale dos Pinheirais.

José Carlos Ferreira, 55. Natural de Apucarana (Paraná). Residia no Jardim do Estádio, em Santo André. Microempresário. Dia 6. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Aracy Alves Marques Ferreira, 53. Natural de Açucena (Minas Gerais). Residia no Jardim Santo André, em Santo André. Dia 6. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Patrícia Souza da Cruz, 26. Natural de Xique-Xique (Bahia). Residia na Vila Sacadura Cabral, em Santo André. Dia 6. Memorial Jardim Santo André.

SÃO BERNARDO

Antenor Nunes de Oliveira, 92. Natural de Caetité (Bahia). Residia no bairro Alves Dias, em São Bernardo. Dia 4. Vale da Paz, em Diadema.

Avelino Antonio Batista Pessoa, 85. Natural de Portugal. Residia no bairro dos Casa, em São Bernardo. Dia 4. Cemitério do Baeta.

Aurelina do Nascimento Silva, 73. Natural de Anadia (Alagoas). Residia no bairro Santa Cruz, Distrito de Riacho Grande, em São Bernardo. Dia 4. Cemitério dos Casa.

Maria José Azevedo, 66. Natural de Garanhuns (Pernambuco). Residia no Jardim Rodolfo, em São Bernardo. Dia 4. Vale da Paz.

Almir Machado da Silva, 61. Natural de Princesa Isabel (Paraíba). Residia no bairro Alvarenga, em São Bernardo. Dia 4. Cemitério dos Casa.

Arlindo Takesi Kodama, 84. Natural de Ibirá (São Paulo). Residia no bairro Paulicéia, em São Bernardo. Dia 5. Memorial Planalto.

Maria Lopes Soares, 80. Natural de Agudos (São Paulo). Residia no bairro Nova Petrópolis, em São Bernardo. Dia 5. Cemitério dos Casa.

Grinaldo Mendes Silva, 79. Natural de Anguera (Bahia). Residia no bairro Ferrazópolis, em São Bernardo. Dia 5. Cemitério dos Casa.

José Ribeiro da Silva, 77. Natural de Xique-Xique (Bahia). Residia no Jardim Beatriz, em São Bernardo. Dia 5. Jardim da Colina.

Geraldo Moreira dos Santos, 77. Natural de Água Boa (Minas Gerais). Residia no bairro dos Finco, Distrito de Riacho Grande, em São Bernardo. Cemitério dos Casa.

João Fraide Filho, 75. Natural de Boracéia (São Paulo). Residia no bairro Independência, em São Bernardo. Dia 5. Cemitério dos Casa.

Isaura Mihaco Kassa Shiaku, 68. Natural de Mogi das Cruzes (São Paulo). Residia no Jardim Três Marias, em São Bernardo. Dia 5. Cemitério da Paulicéia.

Claudio Antonio Vardelli, 67. Natural de Orlândia (São Paulo). Residia no Centro de São Bernardo. Dia 5. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Antonio Roberto Geraldi, 64. Natural de Taquaritinga (São Paulo). Residia no bairro Alvarenga, em São Bernardo. Dia 5. Cemitério Municipal de Jurupema, Distrito de Taquaritinga (São Paulo).

Marli Marcelini, 63. Natural de São Bernardo. Residia no bairro Nova Petrópolis, em São Bernardo. Dia 6, no bairro da Mooca, em São Paulo, Capital. Cemitério de Vila Euclides.

Deonice de Almeida Lenhaioli, 79. Natural de Jundiaí (São Paulo). Residia no Centro de São Bernardo. Dia 6, em Santo André. Cemitério Municipal de Jundiaí.

João Watanabe, 73. Natural de Lutécia (São Paulo). Residia no bairro dos Casa, em São Bernardo. Dia 6. Jardim da Colina.

Celina de Faria Souza, 66. Natural de Raul Soares (Minas Gerais). Residia no Jardim do Lago, em São Bernardo. Dia 6. Cemitério de Vila Euclides.

Helena Lúcia da Nóbrega Souza, 66. Natural de Santa Luzia (Paraíba). Residia no bairro Planalto, em São Bernardo. Pensionista. Dia 6, em Santo André. Memorial Phoenix.

SÃO CAETANO

Nereide Ferreira Alves, 85. Natural de Ibitinga (São Paulo). Residia no bairro Santo Antonio, em São Caetano. Dia 6. Cemitério da Saudade, bairro Cerâmica.

DIADEMA

Manoel Ferreira, 86. Natural de Santos (São Paulo). Residia no Centro de Diadema. Dia 5, em São Bernardo. Cemitério Municipal.

MAUÁ

Maria Aparecida de Oliveira Souza, 88. Natural de Penápolis (São Paulo). Residia na Vila Humaitá, em Santo André. Dia 6, em Mauá. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Pedro Cantamessa, 83. Natural de Santo André. Residia na Vila Vitória, em Mauá. Dia 6. Cemitério Cristo Redentor, Vila Pires.

Domingos Vieira Soares, 73. Natural de Alvorada do Gurgueia (Piauí). Residi8a n Jardim Primavera, em Mauá. Dia 6. Cemitério Santa Lídia.

Pedro Carastan, 62. Natural de São Paulo, Capital. Residia no Jardim Sonia Maria, em Mauá. Dia 6. Cemitério Santa Lídia.

Maria Laura Jesus Silva, 83. Natural de Frei Paulo (Sergipe). Residia no Jardim São Judas, em Mauá. Dia 7. Cemitério Santa Lídia.

RIBEIRÃO PIRES

Laura Perdis Doval Gil, 87. Natural de Ribeirão Pires. Residia no bairro São-Caetaninho, em Ribeirão Pires. Pensionista. Dia 6, em Santo André. Cemitério São José.

Mario Reis da Silva, 67. Natural de Sertaneja (Paraná). Residia no Jardim aliança, em Ribeirão Pires. Dia 6, em Mauá. Cemitério Santa Lídia.

RIO GRANDE DA SERRA

Severino Gonçalves dos Santos, 66. Natural de Riacho das Almas (Pernambuco). Residia na Vila Conde Siciliano, em Rio Grande da Serra. Dia 7, em Mauá. Cemitério Santa Lídia.