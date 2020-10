Juiz encerra caso de acusação contra Neymar Jr. por divulgação de fotos íntimas de Najila Trindade

08/10/2020 | 10:10



Neymar Jr. teve o caso de violação cibernética encerrado, conforme noticiado pela agência internacional Associated Press na última quinta-feira, dia 7. O inquérito é relativo à divulgação de fotos íntimas da modelo Najila Trindade em 2019, que também acusou o jogador de futebol de estupro.

O juiz responsável pelo caso foi Marcel Laguna Duque Estrada e ambas as investigações não resultaram em acusações contra Neymar. A alegação de Najila sobre estupro, inclusive, já havia sido encerrada em 2019.

O jogador de 28 anos de idade, que agora está treinando com a seleção brasileira de futebol antes de duas partidas de qualificação para a Copa do Mundo, sempre negou qualquer ato ilícito tanto na alegação de estupro quanto na potencial violação de cibernética.

De acordo com a publicação, Neymar estava sendo investigado pela divisão de crimes cibernéticos da Polícia do Estado do Rio por postar imagens íntimas e mensagens de Najila sem sua autorização, em uma possível violação de sua privacidade online. O jogador disse na época que as imagens foram postadas por sua equipe.