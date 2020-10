EUA: Meadows e Kudlow defendem ajuda financeira adicional às empresas aéreas

07/10/2020 | 11:29



Em linha com o que há semanas vem sendo defendido por diferentes figuras do primeiro escalão do governo dos Estados Unidos, o chefe de gabinete da Casa Branca, Mark Meadows, e o diretor do Conselho Econômico do Executivo americano, Larry Kudlow, defenderam nesta quarta-feira (7) ajuda financeira adicional às empresas aéreas do país, muito afetadas pela crise da covid-19.

"O presidente Donald Trump conversou hoje com o secretário do Tesouro, Steven Mnuchin sobre o tema", revelou Meadows, durante entrevista à Fox News. "As aéreas, definitivamente, precisam de mais ajuda", afirmou Kudlow, à CNBC.

As declarações vêm um dia depois de Trump anunciar a suspensão, até as eleições de novembro, das negociações com os democratas em torno de um novo pacote fiscal para o país, sem que um acordo tenha sido alcançado. "Não estou otimista quanto a um pacote fiscal amplo", acrescentou Meadows, ao analisar o episódio.