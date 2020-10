Sarah Poncio diz que a internet está insuportável e desabafa: - Não tenho um momento de paz

07/10/2020 | 11:10



Na noite da última terça-feira, dia 6, Sarah Poncio saiu para jantar com o marido, Jonathan Couto, e também com o irmão, Saulo Poncio, e a esposa dele, Gabi Brandt. Por causa de uma brincadeira, em que Saulo e Gabi a chamam de Barbie, enquanto ela está séria olhando o celular, a influenciadora disse que recebeu diversas mensagens privadas em seu Instagram. Por isso, no Stories, ela fez um desabafo em que começa dizendo o seguinte:

- Parei pra ler meu direct agora e vi muita gente falando umas coisas. Gente, a internet hoje em dia está insuportável. Não vale nem a pena parar pra ver senão eu fico perdendo o meu tempo. Mas assim, gente, sério, vocês ficam sorrindo 24 horas por dia? Só pra eu saber se eu sou a única, porque não é possível. O Saulo postou um vídeo da gente no restaurante e tá todo mundo falando umas coisas pra mim no direct. Só que assim, primeiro, eles estavam me zoando porque eu estava toda de rosa e me zoando de Barbie e eu estava respondendo mensagens super sérias falando com a minha médica e não é possível que saiu um vídeo meu séria é motivo para as pessoas falarem tanta besteira. Não consigo entender.

Ela continua:

- E várias pessoas se acham os donos da razão e gente, nem tudo tá aqui no Instagram, não. A gente estava em um momento super descontraído, só que eu peguei o meu telefone e vi mensagens sérias. Na hora eles estavam falando a música, me zoando, e eu nem estava ouvindo o que eles estavam falando e eu estava muito concentrada no telefone. Quando eu me liguei que era comigo eu até fiz assim pra Gabi [Brandt]: Ah, é comigo? E aí eu ri. Só que, tipo, não tem nada a ver com o que algumas pessoas estão falando.

Por fim, Sarah conclui:

- Enfim, não sei nem porque eu estou justificando uma coisa tão besta. Mas enfim, tá insuportável, tá chato já, eu não tenho um momento de paz no Instagram. E em tudo, foto que a gente posta de um filho, daí: ah, eu tô excluindo um dos filhos. Aí eu posto foto dos três filhos: ai porque tem um filho que tá sentado, só tá um em pé. Agora eu acabei de ver um direct de uma menina falando assim: a sua máscara caiu porque cadê aquela meiguice que a gente via no Instagram? Você não é mais meiga. Gente, você é 24 horas sorridente, o tempo inteiro? O tempo inteira fofa?

Verador

Jonathan Couto, que vai concorrer nas próximas eleições ao cargo de vereador, passou por uma pequena saia justa. Ao compartilhar em suas redes sociais o slogan de sua campanha era perceptível um erro de digitação: ao invés de vereador, estava escrito verador. Pouco tempo depois, segundo o jornal Extra, ele apagou as postagens de suas redes sociais.