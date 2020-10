O banco de Wallace Simonsen. Vazio...

Ademir Medici

Do Diário do Grande ABC



07/10/2020 | 00:01



Referência até hoje na cidade, o Edifício Wallace Simonsen não foi visto concluído pelo seu idealizador: Sr. Wallace faleceu em 1955 e o prédio, inaugurado em 1956.

O prédio serviu ao Banco Noroeste do Estado de São Paulo, ao Fórum, a setores da Prefeitura e ao Instituto Municipal de Previdência.

O Santander que ali estava instalado até este ano centralizou atividades na esquina seguinte, do antigo Banespa.

Esvaziada como banco, a construção de quase 70 anos mantém a majestade como um cartão-postal do Centro da cidade, na Rua Marechal Deodoro com a Rua Dr. Flaquer.

TV – O banqueiro Wallace Simonsen aparece no filme da inauguração da TV brasileira, em 1950, ao lado de Assis Chateaubriand, o que fundou a TV Tupi Canal 3 – depois 4.

Diário há meio século

Quarta-feira, 7 de outubro de 1970 – ano 13, edição 1352

Manchete –Guerra civil na Bolívia

São Caetano – Inaugurada a nova ala do abrigo Irmã Tereza à Velhice Desamparada. Na presidência, Vitório Célio.

Mauá – Caravana de moradores vem à Redação para reclamar da política de transportes coletivos na cidade.

Esportes – Começa o 5º Campeonato Popular de Futebol de Salão promovido em conjunto pelo Diário, Primeiro de Maio, A Esportiva e Casa Esporte.

Em 7 de outubro de...

1915 – Foram criadas mais duas classes suplementares no Grupo Escolar de Santo André e nomeadas para regê-las as professoras Adelina Martine e Alice de Godoy, substitutas efetivas do mesmo estabelecimento. Atualmente estão funcionando 14 classes.

1930 – Fundado o Esporte Clube Parque das Nações, em Santo André.

Santos do Dia