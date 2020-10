Em A Fazenda 12, Biel aparece sem dentes e peões declaram que o cantor tem um enredo de vítima

06/10/2020 | 10:10



Lucas Selfie é o mais novo vencedor da Prova de Fogo de A Fazenda 12 e, agora, tem nas mãos esta semana os poderes do lampião. Ele superou Tays Reis e MC Mirella na prova que foi exibida na noite da última segunda-feira, dia 5. Como de praxe, os perdedores da prova estão na baia e tiveram que puxar dois peões. Mirella, por sua vez, escolheu Lidi Lisboa e Tays, Luiza Ambiel.

Nesta semana, o poder da chama vermelha é votado pelo público e indica que o dono do poder deverá repassar todos os votos que qualquer peão recebeu para outro peão. Já o poder verde será divulgado na noite desta terça-feira, dia 6, na formação da roça.

Assim que Lucas ganhou a prova, aproveitou para bater um papo com alguns peões. Primeiro ele especulou sobre a votação da roça com Lipe, e na sequência, falou sobre a postura de Biel no jogo com Jakelyne.

Durante o papo, o ex-pânico afirmou que Biel conquista as pessoas com o seu discurso de coitado.

- Ele sabe conquistar as pessoas. Esse enredo de vítima, enredo de coitado, esse enredo todo que tem em volta dele, tá colando. Ele teve a maior votação da história e ficou. Ele fez um casal e tá se f*****o. Ele aparentemente ligou o f*****e para o convívio em geral. Ele não faz questão de agradar ninguém, ele não faz questão nenhuma de resolver treta. Quem vai falar com ele, ele trata bem. O que precisar fazer, se ninguém pedir, ele não faz, disparou Lucas.

Para Jakelyne, Biel está despertando desconfianças nela, pois acredita que ele queria formar casal independentemente com quem fosse, já que Mirella o dispensou. Vish!

O cantor, inclusive, desagradou os companheiros ao gerar uma punição na tarde da última segunda-feira, dia 5. Biel desceu para a área dos animais com uma xícara e gerou punição - por levar comida para um lugar proibido da sede - e agora os peões vão ficar sem café por 72 horas.

Se sentindo culpado, Biel aproveitou a presença de grande parte dos peões da atração rural na área da piscina e pediu desculpas.

- Eu fui com com a xícara, mano. Foi mal, família. Desatenção do caramba. Bobeira, lamentou.

Juliano Ceglia, que estava com Biel na hora do erro, foi o encarregado de ler o aviso da produção e anunciou o corte de café por 72 horas.

- Segundo o manual de sobrevivência, é proibido ou ingerir qualquer alimento ou bebida na área dos animais. Pelo descumprimento desta regra, o grupo todo será punido. Vocês ficarão 72 horas sem café, revelou o fazendeiro da semana.

Problemas à parte, no mesmo dia Biel achou que seria interessante fazer uma brincadeira com os colegas ao surgir sorrindo sem os dentes da frente. Na web os internautas estranharam, mas logo viram que, na verdade, o cantor havia colocado um alimento nos dentes para parecer banguelo.