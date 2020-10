Série 'CSI' completa 20 anos e ganha maratona

06/10/2020 | 07:20



Sem dúvida, uma das melhores séries do gênero, CSI permaneceu no ar por 15 temporadas. Desde o início, sempre foi muito criativa, com histórias baseadas na meticulosa investigação da equipe de profissionais forenses de um laboratório criminal de Las Vegas, sob o comando de Gil Grissom (William Petersen), um especialista em insetos. Os demais integrantes do grupo eram: Catherine Willows (Marg Helgenberger), Sara Silde (Jorja Fox), Nick Stokes (George Eads), Warrick Brown (Gary Dourdan) e Jim Brass (Paul Guilfoyle).

Entre as inúmeras cenas cativantes, acompanhar Grisson e sua equipe sempre foi motivo de prazer, tentando, com eles, seguir as pistas e desvendar os misteriosos crimes. A popularidade do seriado foi tanta que teve um episódio dirigido por Quentin Tarantino, que foi muito tenso.

As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.