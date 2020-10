Investimentos na economia avançam 3,4 % em julho ante junho, afirma Ipea

05/10/2020 | 11:25



Os investimentos na economia cresceram em julho, segundo o Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (Ipea). O Indicador Ipea Mensal de Formação Bruta de Capital Fixo (FBCF) subiu 3,4% em relação a junho.

Na comparação com julho do ano passado, houve um recuo de 3,8%. No ano, os investimentos encolheram 5,4%. No acumulado em 12 meses encerrados em julho, o indicador teve queda de 2,4%.

O Indicador mostra os investimentos no aumento da capacidade produtiva da economia e na reposição da depreciação do seu estoque de capital fixo. Na passagem de junho para julho, houve uma alta de 10,9% no componente máquinas e equipamentos: a produção nacional cresceu 21,5%, enquanto a importação caiu 7,6%. O componente construção civil teve crescimento de 2,7% em julho ante junho, e o componente outros ativos fixos avançou 6,7%.

Na comparação com julho de 2019, houve recuo em máquinas e equipamentos (-10,7%) e nos outros ativos fixos (-5,5%), mas aumento de 3,3% na construção em julho deste ano.