Vitão elogia Luísa Sonza após cantora divulgar fotos no México: Coisa gostosa

05/10/2020 | 11:10



Luísa Sonza foi surpreendida com mensagens fofas do namorado, o cantor Vitão, depois de publicar uma série de fotos durante viagem ao México. A cantora, que está curtindo alguns dias de descanso em Tulum ao lado de sua equipe, dividiu com os seguidores do Instagram clique em que aparece só de biquíni enquanto aproveitava a piscina privativa que possui em seu quarto de hotel.

Coisa gostosa, escreveu o cantor na caixa de comentários da publicação em que Luísa faz diversas poses só de biquíni.

Em outra postagem, Vitão foi mais ousado e escreveu:

Vou morder!

Mas a cantora também tem se derretido pelo namorado, que no Brasil, publicou uma foto de mais um dia de trabalho. Luísa deixou uma mensagem fofa para o amado:

Coisa mais linda da minha vida!, disse ela.

Parece que os dois estão cada vez mais apaixonados, né?