Após polêmica, Thais Fersoza volta a usar maiô lilás e rebate críticas

05/10/2020 | 08:10



Thais Fersoza voltou a aparecer com o polêmico maiô lilás! Na noite do último domingo, dia 4, a atriz publicou uma foto em que aparece com a peça e rebateu as críticas que havia recebido há cerca de uma semana, quando internautas dispararam comentários ofensivos por não aprovarem o look.

Adeus fim de semana... obrigada por cada segundo... até daqui 5 dias...Ps: SIM! Eu acho maiô bonito, eu acho maiô chique, eu acho maiô elegante, eu amo esse modelo, esse decote, essa cor.. e cada um usa o que gosta e o que quer! A real é essa né? Deus abençoe nossa semana!, escreveu ela.

A foto em que apareceu com o maiô virou alvo de debate entre os fãs e seguidores de Thais. Enquanto alguns criticaram a peça e o corpo da beldade, outros saíram em defesa dela, que até então não havia se manifestado sobre a repercussão do clique.

Thais está com o marido Michel Teló e os filhos, Melinda e Teodoro, no Rio de Janeiro, onde moram desde o final de agosto. Eles deixaram São Paulo para uma temporada na cidade carioca por causa do trabalho do cantor sertanejo.