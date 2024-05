Viih Tube conta data do Chá Revelação de segundo bebê: No Dia das Mães

Logo, logo, o público vai descobrir se a Lua vai ter um irmãozinho ou uma irmãzinha. Isso porque Viih Tube contou que o Chá Revelação de seu segundo bebê vai rolar no domingo dia 12, o Dia das Mães.

Segundo a influenciadora, ela não tem uma torcida para ser menino ou menina. Viih contou que sempre quis uma garotinha, mas com o nascimento de Lua, já ficou feliz.

- Inicialmente eu queria outra menina. Porque me vinha o cenário das duas meninas brincando juntas. Mas depois de todo mundo falar que é um menino, eu comecei a imaginar o cenário de ser um menino. Eu realmente não tenho uma preferência.

Além de contar mais sobre a expectativa para o Dia das Mães, a ex-BBB revelou que vai tentar ter o segundo bebê de parto normal. A esposa de Eliezer relembrou que essa era uma vontade dela na primeira gravidez também, mas não conseguiu.

Fim de contrato

Viih contou que foi demitida do podcast de maternidade que fazia com Tatá Estaniecki. Mas segundo a influenciadora, isso não tem relação com a vida pessoal.

- Estou tão triste quanto vocês. Amava tanto fazer. Eu fui demitida, mas não tem nada a ver com vida pessoal. Tem muita gente achando que eu e Tata brigamos. Eu não fui no aniversário da Bia [filha de Tatá], porque estava com descolamento. Eu já estava grávida, e a Tatá já sabia. Ela também não foi no da Lua, mas já explicou. A gente está super bem, e Tata também ficou triste que eu saí.

Continuando sua explicação sobre a saída do Maternidelas, ela revelou que o problema envolveu seus patrocinadores.

- Foi uma decisão profissional por conta do patrocinador desta temporada. Eu tenho contrato com um concorrente direto deles, que começou este ano, e não tenho como fazer duas marcas concorrentes. É só por isso que, infelizmente, não vou estar nesta temporada, mas espero que algum dia eu volte. Entendo, mas não tem para onde correr.