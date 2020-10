Príncipe Harry surpreende maratonistas em Los Angeles

04/10/2020 | 13:11



Por conta da pandemia causada pelo cornavírus, a Maratona de Londres aconteceria nesse domingo, dia 4, ao invés de abril deste ano. No entanto, o vírus continua fazendo vítimas pelo mundo e, por isso, a corrida transformou-se em um evento online. Assim, muitas pessoas ao redor do mundo conseguiram sua vaga no evento. Em Santa Barbara, em Los Angeles, príncipe Harry resolveu fazer uma surpresa para um casal que fazia parte da maratona.

O Instagram Team3P registrou o momento do casal Mark e Chudney Espiritu ao lado de Harry, e a competidora explicou o ocorrido:

Então, isso aconteceu... Devíamos correr a 40ª maratona em Londres, em abril desse ano, então o coronavírus aconteceu. A maratona mudou para dia 4 de outubro, mas a Covid-19 continua acontecendo. Então, a corrida real foi alterada para a virtual. Os corredores têm a opção de correr a maratona virtual desse ano e ainda manter uma vaga em 2021, 2022 ou 2023 (um trabalho incrível dos organizadores) [...] A Maratona de Londres entrou em contato conosco porque estavam procurando corredores de Los Angeles. Eles perguntaram se temos uma história inspiradora para contar por trás de nosso amor por correr. Mark respondeu por e-mail: Minha esposa tem uma história inspiradora para contar. Então, eles me pediram para escrever um ensaio e contar a eles sobre a minha história. Eu fiz. Contei a eles sobre minha jornada com o câncer, minha súbita necessidade de cuidar de mim mesma, como correr mudou a minha vida para a melhor.

Então, Chudney contou como teve a oportunidade de conhecer Harry:

Recebi um e-mail e fomos informados de que o embaixador da Maratona de Londres se encontraria conosco. Esse dia foi hoje e descobrimos que o embaixador era o Duque de Sussex! O príncipe Harry! Ele é tão tranquilo e muito pé no chão. Na verdade, ele perguntou se não havia problema em nos sentarmos no chão. A entrevista foi mais uma conversa com um amigo. Que experiência foi essa. Nunca me imaginei conversando com o príncipe Harry. Eu nunca vou esquecer o dia de hoje.

Festa de Natal

Príncipe Harry e Meghan Markle não devem passar o Natal com a família real esse ano. Segundo o Daily Mirror, o casal estaria pensando em organizar uma festa em sua nova mansão em Los Angeles, nos Estados Unidos.

Os convidados seriam a mãe de Meghan, Doria Ragland, e o casal que tem ajudado Harry e Markle a reconstruir a vida longe da realeza, David Foster e Katherine McPhee.

Segundo McPhee, Foster e Harry tem quase uma relação de pai e filho, enquanto ela e Meghan estudaram juntas na Immaculate High School, em Los Angeles.

Uma fonte revelou ao Daily Mirror que o casal quer resgatar outras tradições:

- Meghan quer resgatar as tradições que tinha com sua família e fazer a comida que eles faziam no Natal. Ela e Harry querem seguir adiantes em suas vidas, e por isso passar o Natal com a família real não está nos planos.