Luana Piovani, ainda com Covid-19, agradece Pedro Scooby pelo cuidado com as crianças: Parceiro

04/10/2020 | 11:10



O momento tão esperado por Luana Piovani chegou! Ela, que criticou várias vezes publicamente o modo como seu ex, Pedro Scooby, lidava com a paternidade após a separação, agora conta como ele como parceiro, como ela mesma, que está com Covid-19, contou na legenda de um clique da família nesse domingo, dia 4:

Começando a semana com uma salva de palmas. A Cesar o que é de Cesar e Pedro merece toda minha gratidão. O caos fica pior quando alem de afetar a você, ele esbarra em outros. Esse vírus impede meus miúdos de irem a escola e Pedro esteve fazendo a alegria deles todos esses dias de gaiola... Agora as crianças ficam com ele e a gaiola diminui de peso. Que bom poder tê-lo como parceiro e poder contar com você, foi sempre tao almejado esse dia e é hoje! Foto linda, dum momento lindo, com todas as pessoas especiais que me ajudam a cuidar dos meus anjos-sacis.

No clique, está inclusive a nova esposa de Pedro, Cintia Dicker.

Nos Stories, ela contou que continua com coronavírus, e que agora tem a casa só pra ela, depois de passar dias isolada só no quarto:

- Imagina pra mim o que não foi sair do meu quarto. As crianças foram lá pro Pedro e agora posso ter a casa só pra mim. (...) Deu positivo e fico mais uma semana nessa gaiola, disse ela sobre o novo teste de corona que fez.