04/10/2020 | 10:10



É menino para Lorena Carvalho e Lucas Lucco!

Os dois fizeram um chá-revelação na última sexta-feira, dia 2, mas só um dia depois contaram aos fãs a novidade: vem um pequenino por aí.

Lorena postou alguns momentos do evento, como seu look e parte da decoração e das guloseimas, mas o que mais chamou a atenção foi a maneira como eles descobriram que terão um filho homem: com uma chuva de água azul.