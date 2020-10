Em liberdade condicional, rapper Tekashi 6ix9ine sofre overdose

02/10/2020 | 10:10



O rapper norte-americano Tekashi 6ix9ine, de 24 anos de idade, foi hospitalizado na última terça-feira, dia 29, após sofrer uma overdose por misturar remédios e cafeína. De acordo com a revista People, ele foi internado em um hospital da Flórida, Estados Unidos, por conta de uma reação alérgica provocada pela mistura de café com Hydroxycut, um suplemento alimentar para perda de peso.

Fontes em contato com a revista afirmaram que o rapper ingeriu café com duas pílulas de Hydroxycut, o dobro da dose diária recomendada pelos médicos. Com isso, seus batimentos cardíacos começaram a acelerar rapidamente, lhe causando suor excessivo.

Em liberdade condicional após deixar a prisão, Tekashi disse que não consumiu nenhuma droga ilícita. Desde que foi colocado em liberdade, ele está em busca pela perda de peso, já que engordou muito enquanto estava preso. Ele, que estava com 90 quilos, já conseguiu eliminar 13 quilos.

Prisão

Em fevereiro, Tekashi se declarou culpado de nove acusações criminais, incluindo seu envolvimento com a gangue Nove Trey Gangsta Bloods, extorsão, porte ilegal de arma de fogo, tráfico de entorpecentes e crimes violentos com objetivo de extorsão. Ele já havia sido indiciado por seis acusações criminais em novembro de 2018.

O TMZ observou, porém, que devido à cooperação de Tekashi com as autoridades, ele provavelmente receberia uma sentença mais branda. Ele foi solto em abril desse ano.