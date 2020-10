Sem plateia e com 11 candidatos, Band realiza 1º debate das eleições 2020

01/10/2020 | 16:47



Sem plateia e com 11 candidatos no estúdio, a TV Bandeirantes realiza hoje, às 22h30, o primeiro debate entre os candidatos à Prefeitura de São Paulo de 2020. Graças a uma liminar da Justiça, a emissora teve que incluir de última hora o candidato do Novo, Filipe Sabará, que estava com a campanha suspensa pelo partido.

A plateia, que em edições anteriores foi palco de embates acalorados entre as claques dos partidos, este ano, por causa da pandemia do novo coronavírus, será restrita a apenas dois assessores por candidato.

O distanciamento social será observado dentro do estúdio e os púlpitos contarão com frascos de álcool em gel. Os candidatos serão obrigados a ficar com a máscara durante o debate, só podendo retirá-la, caso queiram, na hora de responder às perguntas.

Participam do encontro, que terá mediação do jornalista Eduardo Oinegue, os candidatos Andrea Matarazzo (PSD), Arthur do Val (Patriota), Bruno Covas (PSDB), Celso Russomanno (Republicanos), Guilherme Boulos (PSOL), Jilmar Tatto (PT), Joice Hasselmann (PSL), Márcio França (PSB), Marina Helou (Rede), Orlando Silva (PCdoB) e Filipe Sabará (Novo).

O debate terá cinco blocos. Cada pergunta terá 30 segundos. Já a resposta, 45 segundos. Réplica e tréplica serão em 30 segundos.

Primeiro bloco

Cada candidato, por ordem de sorteio, responde a uma primeira pergunta escolhida a partir de sugestão do público enviada pelas redes sociais. Serão duas perguntas diferentes: uma para os primeiros cinco candidatos e outra para os próximos. A disposição dos candidatos no cenário segue a mesma ordem, da esquerda para a direita do vídeo: Orlando Silva, Jilmar Tatto, Bruno Covas, Andrea Matarazzo, Joice Hasselmann, Márcio França, Celso Russomanno, Arthur do Val, Guilherme Boulos, Filipe Sabará e Marina Helou.

Segundo bloco

Candidato pergunta para candidato. Ordem sorteada: Andrea Matarazzo, Joice Hasselmann, Jilmar Tatto, Filipe Sabará, Marcio França, Arthur do Val, Bruno Covas, Guilherme Boulos, Orlando Silva, Celso Russomanno e Marina Helou.

Terceiro bloco

Jornalista pergunta para candidato de sua escolha e define o candidato para comentar a resposta.

Quarto bloco

Candidato pergunta para candidato. Ordem inversa ao segundo bloco: Marina Helou, Celso Russomano, Orlando Silva, Guilherme Boulos, Bruno Covas, Arthur do Val, Márcio França, Filipe Sabará, Jilmar Tatto, Joice Hasselmann e Andrea Matarazzo.

Quinto bloco

Todos os candidatos têm 45 segundos para as suas considerações finais. A ordem será inversa àquela da primeira pergunta do debate: Marina Helou, Filipe Sabará Guilherme Boulos, Arthur do Val, Celso Russomanno, Márcio França, Joice Hasselmann, Andrea Matarazzo, Bruno Covas, Jilmar Tatto e Orlando Silva.

Direito de resposta

Em caso de ofensa moral e/ou pessoal, o candidato poderá solicitar ao mediador direito de resposta. O mediador submeterá ao comitê formado por um jornalista e um advogado a avaliação do pedido. Na hipótese de deferimento do pedido de resposta, serão concedidos 45 segundos.

Outras capitais

Na mesma data e horário, a Band realizará debates em outras 14 cidades: Rio de Janeiro (RJ), Barra Mansa (RJ), Belo Horizonte (MG), Uberaba (MG), Salvador (BA), Porto Alegre (RS), Curitiba (PR), Maringá (PR), Manaus (AM), Natal (RN), São Luís (MA), Campinas (SP), Presidente Prudente (SP) e São José dos Campos (SP).