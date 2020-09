PMN de Mauá registra chapa surpresa na disputa pelo Paço

Júnior Carvalho

29/09/2020



O PMN de Mauá lançou, de última hora, candidatura própria na corrida pelo Paço de Mauá, elevando o número de candidaturas majoritárias na cidade para 12. Nanico, o partido registrou chapa pura com duas mulheres: a advogada Roseni Delmondes como candidata a prefeita e a também advogada e professora Jessika Russo na vice.



Na eleição municipal passada, Roseni foi candidata a vereadora pelo Solidariedade, no arco de alianças do hoje prefeito e candidato à reeleição Atila Jacomussi (PSB). “Foi surpresa, eles me convidaram na sexta-feira. Eu havia sido convidada para participar da campanha, mas como (candidata a) vereadora”, disse Roseni, que evita o elo com Atila, apesar do apoio em 2016. “Eu não fiz parte do governo. Eu vejo que hoje a cidade está um tanto quanto abandonada. É preciso melhorias e mudanças. E eu acredito que nós precisamos de mais mulheres na política, por isso temos duas na chapa majoritária”, explica.



Em 2016, o PMN de Mauá apoiou Clóvis Volpi (ex-PSDB, hoje PL), que neste ano devolveu seu domicílio eleitoral para Ribeirão Pires, onde é atualmente candidato a prefeito. No pleito passado, lançou apenas dois candidatos a vereador que, juntos, tiveram 124 votos. Sobre disputar o pleito com figurões e partidos maiores, Roseni fala em “gastar a sola do sapato”.