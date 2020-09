MasterChef: 'Se estou aqui, outro homem trans vai poder estar', diz participante

28/09/2020 | 16:57



A Band divulgou um vídeo com os participantes do o 12º episódio da 7ª temporada do MasterChef Brasil, nesta segunda-feira, 28. Em 2020, por conta da pandemia do novo coronavírus, serão oito novos competidores a cada programa.

Entre os cozinheiros, está Tryanda Verenna, que comentou: "Eu sou um homem trans. Sou ativista da causa LGBTQIA+. O fato de eu estar aqui hoje, estou não só levantando uma bandeira dos homens trans e das mulheres trans, mas mostrando para eles que existe a possibilidade. Se eu estou aqui, outro homem trans vai poder estar aqui, também. Isso é real, é palpável."

A apresentadora Ana Paula Padrão, então, ressaltou: "Certamente você não está aqui porque você é um homem trans. Mas, sendo um homem trans, você é muito bem-vindo. Como qualquer outra pessoa da causa LGBTQIA+. Temos o maior respeito por todas as causas."

A versão brasileira do MasterChef já contou com outro participante que abordou o tema da transexualidade em sua edição para profissionais, em 2018, Thales Alves.

"Quantos chefs trans você conhece? Pois é. A minha identidade de gênero faz parte de quem eu sou. Não existe Thales sem ele sentir orgulho de quem é", afirmou, à época.