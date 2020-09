Homem argentino viraliza na internet por semelhança com Roberto Bolaños: Chaves metaleiro

28/09/2020 | 15:10



Chaves metaleiro? Sim, ele existe! Ao longo da última semana começaram a circular nas redes sociais imagens de um homem muito parecido com Roberto Bolaños, o intérprete dos personagens Chaves e Chapolin Colorado. Além de chamar a atenção me a semelhança inegável, a imagem também divertiu os internautas, que o chamaram de Chaves Metaleiro, por posar com os cabelos compridos e poses de Rock ?n Roll!

O homem, de acordo com o veículo Clarín, é o argentino Phil Claudio Gonzales, vocalista de uma banda de metal e produtor musical. Através das redes sociais, ele declarou que estava ciente das comparações e que não se incomodava com elas, alegando que se trata apenas de humor:

Ainda não cansaram? Tem muitas mais né... Me c***o de rir com o meme. Quem fez isso me chamou pedindo desculpas. Não fico com raiva nem muito menos. É um meme, nada mais. É pra rir um pouco. Não para reclamar. Um pouco de humor para este momento.

Vale lembrar que, há alguns meses, a série deixou de ser exibida ao redor de todo o mundo por conta de uma briga judicial dos herdeiros de Bolaños.