Com reservas, Azulão segura o 0 a 0 contra o São Luiz, no RS

Raphael Rocha

Do Diário do Grande ABC



26/09/2020 | 19:17



Os reservas do São Caetano seguraram o São Luiz, em Ijuí, no Rio Grande do Sul, e voltam para o Grande ABC com um empate sem gols e o primeiro ponto na Série D do Campeonato Brasileiro na bagagem.



O técnico Alexandre Gallo não escondeu que a prioridade do momento do Azulão é a Série A-2 do Paulista, competição na qual o time está na semifinal, a um passo de voltar à elite do futebol estadual. Tanto que deixou os titulares e sequer viajou com o elenco para o Sul do País – a equipe foi comandada por Dininho, ex-zagueiro dos tempos áureos azulinos e que integra a comissão técnica do clube.



O destaque da partida foi o goleiro Caio. Em pelo menos três oportunidades ele foi fundamental para o São Caetano, com defesa arrojadas e cara a cara com os atacantes. O Azulão até chegou a marcar um gol, no fim da segunda etapa, com o atacante Emerson Lima, mas a arbitragem assinalou impedimento e invalidou o lance.



Além do nítido desentrosamento dos jogadores do São Caetano, o calor em Ijuí – os termômetros atingiram a casa dos 30ºC na maior parte do confronto – reduziu a intensidade em campo. Nem mesmo os atletas do São Luiz aceleraram o ritmo na tentativa de aproveitar os desfalques dos adversários. Quando acertavam troca de três a quatro passes, saíam na cara do goleiro Caio.



O empate sem gols fez o São Caetano terminar o dia na sexta posição, com apenas um ponto. Mas o time pode cair ainda mais na classificação do Grupo A-8 da Série D, já que hoje Caxias e Atlético Tubarão se enfrentam no Rio Grande do Sul. Na estreia da Série D, o São Caetano foi derrotado justamente pelo Caxias, no Estádio Anacleto Campanella, por 1 a 0.



O foco da equipe, porém, volta a ser a Série A-2 do Campeonato Paulista. Na quarta-feira, às 16h30, no Estádio Anacleto Campanella, o time do Grande ABC recebe o XV de Piracicaba, no duelo de volta da semifinal da competição. Na ida, no Interior, empate por 0 a 0. Isso faz com que o Azulão precise de vitória simples para chegar à final e, consequentemente, assegurar o retorno para o Paulistão, torneio que conquistou em 2004. Pela Série D, o próximo compromisso é no sábado, contra o Atlético Tubarão, em Santa Catarina.