Eleições 2020: meio digital é o principal campo de campanha em Porto Alegre

26/09/2020 | 16:56



Dada a largada para o início da campanha eleitoral neste domingo, 27, o campo digital será o grande balizador para apresentação das plataformas políticas dos candidatos à prefeitura de Porto Alegre. A realização de "lives" será explorada à exaustão. Assim, como já ocorreu nas convenções partidárias, a internet será o palco majoritário para divulgação das candidaturas, em função da pandemia.

Classificada de forma preliminar com a bandeira laranja, que representa risco médio de contágio do coronavírus, Porto Alegre seguirá adotando medidas para evitar a propagação da doença. Para a corrida eleitoral, não será diferente. Aglomerações seguem vetadas.

Em caso de ações individuais, protocolos sanitários devem ser respeitados como uso de máscara, álcool em gel e distanciamento social. Na segunda-feira, 28, o governo gaúcho vai divulgar o mapa definitivo estabelecendo as restrições para vigorar durante a semana.

Para a cientista política e professora emérita da Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS), Céli Pinto, o candidato que estiver mais conectado com as redes sociais poderá sair na dianteira. "Certamente será uma campanha virtual, mas elas são muito complicadas de fazer, pois a possibilidade de ganhar o menos comprometido com a cidade e o menos ético é grande. Controlar o discurso do outro é quase impossível. Uma coisa é conhecer o discurso de comícios, panfletos, debates e outra é dominar as redes", afirma.

Com o engessamento dos comícios na cidade, a propaganda em rádio e televisão, que começará no dia 9 de outubro, também é considerada peça-chave pelos coordenadores de campanha para difusão de propostas e ideias. E os concorrentes já preparam materiais para veiculação.