Câmara acompanha mudanças em aulas na Etec Lauro Gomes

24/09/2020 | 00:01



Comissão de educação da Câmara de São Bernardo se mobilizou para acompanhar a possibilidade de mudança de carga horária de cursos da Etec (Escola Técnica Estadual) Lauro Gomes. A informação extraoficial é a de que haverá redução no volume de horas-aula na instituição. A primeira ideia é se reunir com os deputados estaduais da comissão de educação da Assembleia Legislativa para debater o tema.

Na sessão de ontem, os vereadores ouviram alguns representantes da escola, localizada na região central, que relataram as possíveis alterações promovidas pelo Centro Paula Souza, autarquia estadual que administra instituições de ensino do governo do Estado. Houve críticas ao novo modelo e apelo para que os políticos intercedessem.

Logo depois do encontro, os vereadores aprovaram requerimento de moção de apoio aos coordenadores, professores e pais de alunos da Etec.

“Conforme os integrantes da comissão da Etec que recebemos aqui, o Centro Paula Souza alega que há muita evasão nos cursos de período integral. Os professores e pais de aluno temem que haja redução de aproximadamente 35% na carga horária de cursos específicos”, declarou o vereador Eliezer Mendes (Podemos), presidente da comissão de educação da Câmara de São Bernardo.

A comissão também apura a informação de que os cursos de mecatrônica, nos períodos da manha e da tarde, ensino médio, período matutino, e química, períodos da manhã e tarde, sofreram algum tipo de bloqueio por tempo indeterminado e se serão substituídos na modalidade M-tec, ensino médio com habilitação técnica.

Conforme o requerimento, os vereadores estão de baseando em “memorandos” que apontavam “manutenção e supressão” dos cursos da Etec e do vestibulinho para o primeiro semestre de 2021.