Como ativar e usar o Modo Black Mirror na Alexa

Marcella Blass

Do 33Giga



23/09/2020 | 08:48



A série Black Mirror, da Netflix, movimenta a internet a cada nova temporada. Mais alguns episódios dessa saga saíram da ficção e podem ter suas tecnologias exploradas na vida real por meio da Alexa, assistente virtual dos smartspeakers da Amazon. É claro que tudo é uma grande brincadeira, mas pode render muitas risadas com amigos e familiares.

A Skill Modo Black Mirror, criada pela empresa Justino Lab, traz para os usuários a dinâmica do aplicativo mostrado no episódio Hang the DJ, da quarta temporada. Na série, a aplicação conecta casais aleatórios e define quanto tempo eles ficarão juntos.

Você pode perguntar à Alexa “quando termina meu namoro?” ou “qual é a data de validade do meu casamento?” e receber uma estimativa de tempo. O mais legal nessa dinâmica é a interação e o retorno da assistente de voz. Por exemplo, se você fizer qualquer comentário após a previsão do “aplicativo”, a Alexa vai ouvir e pode automaticamente recalcular o seu tempo ao lado da pessoa amada.

Outro episódio representado na Skill é o famoso “Queda Livre”, primeiro episódio da terceira temporada – aquele em que uma mulher faz de tudo para ter boa avaliação em uma rede social. Você pode pedir à Alexa “avalie meu amigo/namorado/irmão?”, “qual é a nota do Fulano?” e até “qual é a pontuação atual da minha sogra?”.

Para começar a brincadeira, basta dizer: “Alexa, inicie o Modo Black Mirror”. O dispositivo vai reproduzir o som da abertura da série e se colocar à disposição para responder o que você deseja saber.

Mas se você ainda não tem a Skill ativada no seu dispositivo da Amazon, o 33Giga te ensina no tutorial abaixo:

Pelo site

1 – Entre em amazon.com.br. No campo de pesquisa, mude da opção Todos para Alexa Skills.

2 – Busque por Modo Black Mirror na barra de pesquisas.

3 – Clique no ícone da Skill e depois em Ativar.

Pelo app

1 – No aplicativo Amazon Alexa, clique nos três risquinhos no canto superior esquerdo.

2 – Entre em Skills e jogos.

3 – Use a lupa para pesquisar por Modo Black Mirror.

4 – Toque sobre a Skill e confirme em Ativar para uso.

Quer ficar por dentro do mundo da tecnologia e ainda baixar gratuitamente nosso e-book Manual de Segurança na Internet? Clique aqui e assine a newsletter do 33Giga