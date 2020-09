Ex-diretor da Firestone volta à disputa por vaga na Câmara

Da Redação



22/09/2020



Ex-diretor de relações institucionais e corporativas da Firestone, José Batista Gusmão (PSD) retorna à corrida eleitoral por uma vaga de vereador em Santo André dizendo estar 100% dedicado e preparado para a campanha.

Em 2008, Gusmão tentou uma cadeira na Câmara. Estava no PV, recebeu 554 votos. Em 2012, regressou às urnas, pelo PR (atual PL), e registrou 384 adesões. Mas ele comentou que nas duas empreitadas ainda dividia foco com outras atividades fora da política. Agora, ele assegura, o cenário é diferente. “Estou muito mais engajado.”

Depois de 30 anos em uma das principais empresas de Santo André, Gusmão aceitou convites para entrar no poder público ainda na gestão de Celso Daniel (PT, morto em 2002). Decidiu se preparar – como tinha conhecimento apenas da iniciativa privada, fez pós-graduação de administração pública na FGV (Fundação Getulio Vargas – antes de encarar o desafio.

Colaborou com as gestões de João Avamileno (ex-PT, hoje SD) e Carlos Grana (PT), até se aproximar do atual prefeito, Paulo Serra (PSDB), sempre debatendo políticas de desenvolvimento econômico.

“Nos últimos 20 anos tenho prioritariamente me dedicado ao exercício do interesse público na área social, uma bandeira, que estou assumindo e que quero levar adiante com dedicação e amor numa nova e possível fase de minha vida legislativa”, discorreu.

Gusmão aposta no bom relacionamento junto à Acisa (Associação Comercial e Industrial de Santo André), do Rotary Clube – está na entidade 8 de abril – e Lions Club de Santo André – Centro. Como diretor da Firestone, lembra de diversos eventos de grande porte os quais esteve envolvidos – como Fórmula 1 e Fórmula Truck – e diz que toda trajetória trará novo olhar à Câmara.