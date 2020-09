Astro de Gossip Girl revela nascimento do primeiro filho após esposa sofrer dois abortos

21/09/2020 | 09:10



Penn Badgley, conhecido pelos papéis nas séries Gossip Girl e Você, confirmou o nascimento do primeiro filho, fruto de seu relacionamento com a cantora Domino Kirke.

Um clique da mais nova mamãe ao lado do bebê foi postado no Instagram Stories e nele Kirke aparece deitada ao lado do pequeno, que pode ser visto enrolado em um cobertor branco.

O bebê, cujo sexo não foi revelado, nasceu há pouco mais de um mês, segundo outro post na rede social.

A cantora, que já tem um filho de dez anos de idade com um ex-companheiro, já havia sofrido dois abortos antes de anunciar no dia 10 de fevereiro deste ano sua mais recente gravidez:

Na estrada novamente... gravidez após um aborto é outra coisa. Depois de dois abortos espontâneos consecutivos, estávamos prontos para desistir. Parei de confiar em meu corpo e comecei a aceitar o fato de que estava acabado. Já vi e ouvi de tudo. Preciso de tudo que tenho para me desligar com amor das perdas pelas quais estive presente e estar na minha própria experiência, confessou.

Kirke e Badgley começaram a namorar em 2014 e se casaram em fevereiro de 2017