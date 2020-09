Schitt's Creek é a maior vencedora do Emmy 2020 e atrizes de Friends se reúnem; confira tudo o que rolou na premiação

21/09/2020 | 00:10



O prêmio Emmy 2020 ocorreu neste domingo, dia 20. Jimmy Kimmel começou com o monólogo tradicional com algumas piadas relacionadas ao novo coronavírus. Apesar de ter se divulgado dois meses antes que a premiação seria 100% online, as filmagens mostraram uma plateia completamente lotada, deixando todo mundo muito confuso. Só no final, as câmeras exibiram que Jimmy estava sozinho no enorme espaço e aquilo era uma montagem do ano passado. E, na continuidade, tudo foi à distância mesmo. Todos os mais de 100 indicados apareceram em telinhas, de suas casas.

Mas Jennifer Aniston esteva presencialmente, para apresentar o primeiro prêmio da noite, Melhor atriz em série de comédia. A vencedora foi anunciada após uma brincadeira de higienizar o envelope e queimá-lo. Quem levou foi Catherine O'hara, de Schitt's Creek, que estava reunida em um evento paralelo no Canadá com o elenco da série.

A categoria Melhor ator em série de comédia estava repleta de veteranos, só que quem levou novamente foi a série Schitt's Creek, desta vez, com a premiação de Eugene Levy. A obra também era a favorita para ganhar como Série de comédia e isso se concretizou. A equipe envolvida, afinal, levou para casa sete estatuetas - todas as relacionadas a comédia e que estava concorrendo -, depois de seis temporadas, com o reconhecimento merecido.

Mark Ruffallo ganhou o prêmio mais merecido da noite, em Melhor ator em minissérie ou filme, por sua belíssima e impecável atuação em I Know This Much is True, na qual interpretou dois personagens ao mesmo tempo. Sua companheira, Sunrise Coigney, estava toda fofa comemorando a vitória.

Durante a homenagem aos nomes ligados ao audiovisual que faleceram entre 2019 e 2020, aconteceu a primeira e única apresentação musical da cerimônia, com HER cantando Nothing Compares 2 U, originalmente de Sinéad O'Connor. Naya Rivera e Chadwick Boseman foram algumas das personalidades que apareceram no tributo.

Jennifer Aniston voltou a aparecer, mas agora por videoconferência, e como uma surpresa muito boa, Courteney Cox, a Monica de Friends, e Lisa Kudrow, a Phoebe, estiveram todas lado a lado, fazendo algumas piadinhas.