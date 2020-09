Em casa, Juventus faz 3 a 0 na Sampdoria na estreia do técnico Andrea Pirlo

20/09/2020 | 18:56



O agora técnico Andrea Pirlo, ex-meia com brilhantes passagens por Milan, Juventus e seleção italiana, começou muito bem a sua primeira experiência em um time profissional. Neste domingo, o novo treinador da Juventus teve uma estreia promissora com a vitória por 3 a 0 sobre a Sampdoria, no Juventus Stadium, em Turim, pela primeira rodada do Campeonato Italiano.

Uma das missões de Pirlo, que substitui Maurizio Sarri, na Juventus é buscar o 10.º título consecutivo do Campeonato Italiano. Na temporada passada, a equipe de Turim teve mais oscilações que em campeonatos anteriores e viu rivais como Inter de Milão e Lazio ficarem próximas ao final das 38 rodadas.

Pela primeira impressão, a Juventus será mais regular nesta temporada. Com três homens no sistema defensivo e o craque Cristiano Ronaldo na ponta, o time iniciou a partida impondo pressão sobre a Sampdoria, com boas participações do português e do brasileiro Danilo. O lateral-direito chegou a acertar o travessão em chute de fora da área, logo aos cinco minutos de jogo.

Pouco depois saiu o primeiro gol. Cristiano Ronaldo, que forçou o goleiro Audero a fazer boa defesa em seguida, pegou uma sobra na entrada da área aos 15 minutos, foi desarmado e viu a bola sobrar para o meia Kulusevski abrir o placar. Aos 23, o português quase marcou o seu. Em um contra-ataque, soltou uma bomba com o pé esquerdo direto no travessão.

Na segunda etapa, sem ser incomodada pela Sampdoria, a Juventus definiu a vitória com tranquilidade. Cristiano e De Sciglio perderam boas oportunidades e o segundo gol só aconteceu aos 32 minutos. Após cobrança de escanteio, Bereszynski e McKennie tentaram o chute, mas foi o zagueiro Bonucci que mandou para as redes.

A Sampdoria esboçou uma reação após o gol e quase diminuiu em duas oportunidades, a melhor delas com Quagliarella. Os lances acordaram a Juventus e, em especial, Cristiano Ronaldo, que não desperdiçou a chance de anotar o terceiro dos mandantes, aos 43 minutos. Ele entrou em velocidade na área e tocou de primeira na saída de Audero. Agora são 66 gols marcados em 90 partidas pela equipe de Turim.

OUTROS JOGOS - A liderança, pelo número de gols marcados, não está com a Juventus. Mas sim com o Genoa, que neste domingo goleou o Crotone, um dos três times que subiram da Série B, por 4 a 1, no estádio Luigi Ferraris, em Gênova.

O Napoli, disposto a fazer uma campanha melhor do que na temporada passada, quando ficou em sétimo lugar, estreou bem com uma vitória por 2 a 0 sobre o Parma, no estádio Enio Tardini, em Parma. Os gols foram marcados pelo belga Dries Mertens e pelo italiano Lorenzo Insigne.

Por fim, Sassuolo e Cagliari empataram por 1 a 1, em Sassuolo. Nesta segunda-feira, Milan e Bologna será disputado no estádio San Siro, em Milão. Outros três jogos foram adiados para o próximo dia 30: Benevento x Inter de Milão, Lazio x Atalanta e Udinese x Spezia.