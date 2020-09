Após 68 dias internada, paciente se recupera da Covid-19

Aline Melo

Do Diário do Grande ABC



16/09/2020 | 12:51



Uma segunda chance. É assim que a família da aposentada Maria Conceição Lopes, 69 anos, define o que aconteceu na sua vida. Após 68 dias internada, 22 deles entubada, Maria Conceição teve alta na manhã de hoje, do Hospital Santa Ana, em São Caetano. Ela integra o grupo de mais de 2 milhões de pessoas que se recuperaram da doença.

Apesar de aposentada, Maria Conceição ainda trabalhava como consultora de vendas, aos finais de semana, e reconhece que demorou a parar a atividade. Também agiu com negligência, ao ir para a praia em julho, onde passou uma semana.

Após sentir todos os sintomas de uma gripe forte, voltou da cidade de Praia Grande, onde tem um apartamento com a irmã, para Osasco, onde mora. A filha Michele Sena Rivera, 45, saiu de Campinas, onde vive com a família, para encontrar a mãe e levá-la ao médico.

"Disseram que ela precisava de internação, mas não tinha vaga no convênio. Paguei por uma tomografia que mostrou a gravidade da situação e ela já foi internada e entubada no hospital de campanha de Osasco", relembrou Michele.

Era o dia 10 de julho. Maria Conceição foi transferida para o Hospital Santa Ana em 19 de julho, ainda entubada. "Todos os dias os médicos diziam que ela podia morrer. A saturação chegou a 40%", afirmou o filho Fábio Sena, 48.

Aos poucos, a paciente foi reagindo ao tratamento, mas ainda teve que enfrentar um quadro de infecção, adquirida no ambiente hospitalar.

Recuperada, Maria Conceição agora quer curtir a família. "Foram muitos dias lutando pela minha vida. Agradeço a Deus e à essa equipe maravilhosa que me deu todo carinho e atenção", afirmou.

O infectologista do Hospital Santa Ana, José Raphael Ruffalo, lembrou que a retomada das atividades econômicas tem dado às pessoas uma falsa sensação de normalidade. "Temos tido queda nos casos graves, mas o número de novas infecções ainda é muito alto. Não é hora de abandonar as medidas de prevenção, o uso da máscara e do distanciamento físico" afirmou.