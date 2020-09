15/09/2020 | 07:22



Membro do comitê de política monetária do Banco Central Europeu (BCE), Fabio Panetta disse que a Europa respondeu a um grande desafio ao enfrentar os efeitos da pandemia do novo coronavírus, mas ainda não está fora de perigo.

Em discurso feito durante evento em Atenas, a capital grega, Panetta afirmou também nesta terça-feira (15) que o BCE está disposto a ajustar todas as suas políticas, a depender dos próximos dados da zona do euro, "de maneira a trazer a inflação em linha com sua meta de médio prazo".

Na semana passada, o BCE deixou sua política monetária inalterada, mas reiterou a disposição de tomar novas medidas, caso julgue necessário.