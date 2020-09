Rede de S.Bernardo apoia doutor Leandro

Raphael Rocha

Do Diário do Grande ABC



15/09/2020 | 00:01



A Rede Sustentabilidade de São Bernardo bateu o martelo e vai apoiar a candidatura do médico Leandro Altrão (PSB) à Prefeitura. Em convenção realizada neste fim de semana, o partido colocou fim às especulações, enterrou possibilidade de caminhar com o PT e bancou, por decisão majoritária, aderir ao projeto do socialista.



As discussões entre os dirigentes da Rede com doutor Leandro aconteciam desde o começo do ano. Entretanto, a campanha do candidato do PT ao Paço de São Bernardo, o ex-prefeito Luiz Marinho, anunciou que a Rede estava no seu arco de aliados, em movimento considerado, dentro da legenda, ato sem validade legal, uma vez que a maioria da sigla tendia ao socialista.



“A Rede se destaca por defender o meio ambiente e o desenvolvimento sustentável. É um partido ficha limpa, que tem como uma de suas principais personalidades a Marina Silva (ex-presidenciável, ex-ministra e ex-senadora). E, em São Bernardo, vem junto com um projeto novo, uma alternativa, uma nova força política, o que não acontecia, pois sempre ficava polarizado. Nesta eleição surge o PSB, com uma nova liderança, um novo grupo, com o propósito de renovar a política e a gente recebe esse apoio que é muito gratificante”, declarou Leandro, a respeito do apoio.



“É um partido que tem muitos militantes, que defende a causa ambiental e que estará conosco para que a gente possa mudar o rumo da política em São Bernardo. Mostrar para as pessoas o quanto a política é importante e que tem aqueles que fazem a boa política. Por isso é muito simbólico esse apoio”, emendou.



Por nota, a direção da Rede informou que “a aliança é programática”. “As propostas da Rede referentes ao meio ambiente foram analisadas e serão incorporadas ao plano de governo.



No fim de semana, além de ratificar adesão à candidatura do vereador Akira Auriani (PSB) à Prefeitura de Rio Grande da Serra, com Paula Souza (Rede) como vice, o partido anunciou que vai caminhar ao lado do candidato do PSD ao Paço de Diadema, Taka Yamauchi. Antes, a Rede já tinha encaminhado adesão a Bruno Daniel, candidato do Psol à Prefeitura de Santo André, e ao empresário José Roberto Lourencini, nome do PSDB na corrida eleitoral em Mauá.