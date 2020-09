Maior punição da temporada, Prova de Fogo e nova formação da baia; veja tudo que rolou em A Fazenda 12

14/09/2020 | 11:10



Após muitas polêmicas em primeira festa, os pões de A Fazenda 12 receberam a maior punição da temporada até agora. Tudo aconteceu por conta de algumas atitudes de Lucas Selfie que, sob efeito de álcool, urinou no ralo do banheiro do chuveiro interno, onde todos tomam banho.

De acordo com a fazendeira Jakelyne, o ato foi considerado uma quebra de protocolos e a produção puniu o grupo com o desabastecimento de carnes de todos os tipos por alguns dias. Além disso, JP Gadêlha também ajudou com a falta de comida por levar objetos proibido à baia, que não permite bebidas, alimentos ou roupas de cama!

As punições, é claro, deram o que falar entre os participantes e fez com que o clima pesasse dentro da casa. Vish!

Prova de Fogo

Apesar das punições, os peões estão seguindo no jogo e, no último domingo, dia 13, foi definida a nova baia da semana! Para participar da Prova de Fogo, foram selecionados JP Gadelha, Luiza Ambiel e Victória Villarim. Por sorte, o bombeiro saiu vencedor, enviando assim automaticamente as duas participantes para a baia.

Além disso, por ganhar a prova, JP terá o poder de anular os votos de dois participantes na roça, que acontecerá na próxima terça-feira, dia 15. Que tudo, né?

Por outro lado, Luiza e Victória são as novas moradoras da baia e tiveram que puxar dois peões para dormir fora da casa principal. As duas escolheram Mariano e Fernandinho Beat Box.

Polêmica no Twitter

Alguns internautas deram o que falar na web por conta da Prova de Fogo! Isso porque, pelo que parece, o PlayPlus, que exibe o reality 24 horas por dia, cortou o sinal durante a dinâmica. Sem entender o que estava acontecendo, os telespectadores foram para o Twitter a fim de reclamar e lembrar que estão pagando para assistir ao reality show.

A prova de fogo só é mostrada no ao vivo da Record, tudo bem, mas queremos as opções de câmera independente de mostrar prova ou não... Queremos ter o controle de qual câmera assistir (como no BBB) melhore, disse um internauta, comparando o programa com o reality da Globo.

Inacreditável, está rolando uma prova e a gente ainda é ser obrigado a não poder ver no ao vivo, sem contar que toda vez que tem uma conversa bacana eles pulam pra gente ver moscas, disse outra.

Como que eles dizem: aqui você fica por dentro de tudo! SENDO QUE NEM A PROVA DO PRÓPRIO REALITY A GENTE PODE VER?, questionou uma terceira.