Equipe do SBT toma decisão após polêmica de sexo nos camarins da emissora

O SBT chegou a uma conclusão após circularem notícias de que um importante executivo da emissora teria sido flagrado tendo relações sexuais com outro funcionário durante o expediente em um camarim.

Como você acompanhou, a equipe da emissora já havia se posicionado sobre o caso quando as notícias começaram a circular. Na época, afirmaram que iria cuidar do caso discretamente para preservar os colaboradores.

Agora, depois de analisar as imagens de segurança, a empresa de Silvio Santos resolveu expor seu veredito em nota enviada à imprensa.

O SBT informa que os seus departamentos jurídico e de segurança fizeram um amplo e detalhado levantamento de imagens e informações a respeito de reportagem inicialmente veiculada pelo portal TV Pop na última terça-feira, em 28 de maio, conteúdo replicado em diversos veículos de imprensa sobre um suposto episódio ocorrido em um dos camarins da emissora, começaram dizendo.

Após uma cuidadosa checagem de imagens do circuito interno de segurança e investigação, não foram encontrados vídeos, indícios, provas, testemunhas ou denúncias de colaboradores sobre os fatos relatados na reportagem, afirma a assessoria.

Ao completarem o comunicado, ainda dizem:

As decisões estratégicas da emissora não são e não serão pautadas em notícias veiculadas sem qualquer indício ou comprovação, as denominadas FAKE NEWS. [...] O SBT já está tomando todas as medidas extrajudiciais e judiciais, cabíveis e relacionadas aos fatos inverídicos relatados na reportagem [...], finaliza a emissora.