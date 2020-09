Rua que ‘vai’, D. Pedro I reúne pontos principais de Rio Grande da Serra

Bia Moço

Diário do Grande ABC



13/09/2020 | 23:59



Com 36 km² de território e 50.241 mil habitantes, Rio Grande da Serra é conhecida como a caçula das cidades do Grande ABC. Não à toa, somente duas vias são responsáveis pela entrada e saída do município, e também pelo acesso aos bairros, e carinhosamente batizadas como ruas vai e vem – Avenida Dom Pedro I e Rua José Maria Figueiredo.

A primeira, no entanto, é caracterizada como a principal, sobretudo por reunir nos cerca de 1.000 metros de extensão o Paço Municipal, a Secretaria de Educação, o Teatro Municipal Primeira-Dama Zulmira Jardim Teixeira, a pista de skate Sandro Dias Mineirinho, a Paróquia São Sebastião e a estação ferroviária, reconhecidos como os principais pontos do município.

A avenida, que passa pelo Centro, Vila Albano e Vila Figueiredo, abriga 46 residências e 38 comércios, que movimentam o local, também palco do tradicional desfile cívico da cidade, que acontece sempre no mês de maio em comemoração ao aniversário de emancipação do município – desmembrado de Santo André e Ribeirão Pires em 3 de maio de 1964.

A equipe de reportagem do Diário percorreu toda a extensão da via ouvindo, de porta em porta, um pouco da evolução histórica do endereço. Conforme a população, o cenário de antigamente era praticamente todo rural. Acessos de terra batida, terrenos desocupados, poços e lagoas contornavam o pequeno município, que tornou-se um dos maiores fornecedores de sal na década de 1950, principalmente na Avenida Dom Pedro I, por causa da estação ferroviária. O local fazia ainda parte da rota de tropeiros, no século XVII, que buscavam riquezas naturais no vilarejo.

Hoje, tudo é bem diferente, já que os comércios e excesso de carros estacionados dão um ar mais urbano, o que, para os moradores, não foi positivo em todos os aspectos. O casal José Roberto de Souza, 51 anos, e Simone Aparecida Ferreira de Souza, 47, é testemunha dessa mudança que, para eles, em parte, atrapalhou. “Chegamos aqui em 1987. Embora a avenida já fosse pavimentada, esse crescimento comercial teve os dois lados. Movimentou a economia, mas também tirou o sossego da gente”, avaliou Simone.

Proprietários de comércio conhecido na cidade (Beto Chaveiro e Bikes), o casal explicou que, com o crescimento da oferta de empregos devido à expansão comercial, a via passou a servir de estacionamento, o que atrapalha o acesso de clientes. Mesmo assim, reconhecem que o endereço também passou por transformações positivas. “Em dez anos a rua foi pavimentada duas vezes, e passou a ter calçadas, coisa que antes não existia. Melhorou muito do que era antes, não só aqui, mas a cidade como um todo”, elogiou Simone.

Embora morem no bairro periférico Santa Tereza, o casal passa quase que o dia todo no comércio. Beto, como costuma ser chamado, garante que a vista não é mais a mesma. “Antes, onde tem essas casas (em frente) havia lagos. E onde é a pista de skate já foi estrada de terra que ligava Rio Grande da Serra a Paranapiacaba, em Santo André”, contou o comerciante.

Já Simone, nascida em Rio Grande da Serra, lembra mais dos tempos em que a cidade era pouco reconhecida. Para ela, mesmo com as mudanças, Rio Grande da Serra ainda é vista como “a prima pobre do Grande ABC”. “Até hoje, mesmo com a cidade melhor, e mais atrativa, as pessoas ainda a chamam de Rio Grande das Trevas”, brincou.

MELHORIAS - A atual gestão, comandada pelo prefeito Gabriel Maranhão (Cidadania), integrou a via ao PAC Mobilidade, do governo federal, que repassou recursos para a realização de manutenção do asfalto em toda a extensão da avenida. “A Dom Pedro I é uma das principais ruas de nossa cidade, e tenho um carinho muito especial por ela, já que está relacionada a duas das coisas de que mais gosto no município, que são o nosso desfile cívico, realizado em maio para comemorar o aniversário de Rio Grande da Serra, e o Teatro Municipal, palco de grandes atrações e projetos culturais”, afirmou Maranhão.

Dura Automotive impulsionou o crescimento econômico da via