A zebra é preta com listras brancas, ou branca com listras pretas?

12/09/2020 | 23:00



O dilema de que cor é a zebra ainda não tem definição certa. Antigamente, a hipótese era de que esses mamíferos eram brancos com listras negras, já que algumas espécies de zebra, como a chamada grevy, possuem a barriga toda branca. Entretanto, algumas evidências embriológicas (quando o bebê zebrinha está crescendo na barriga da mãe) sugerem que esses animais sejam pretos com listras brancas, uma vez que o padrão observado é resultado de pigmentação seletiva, ou seja, determinada por genes.

Funciona da seguinte forma: a ativação de células que produzem os pigmentos que colorem os pelos (chamada de melanina) originariam as listras pretas e a inibição destas células, os pelos brancos.

PROTEÇÃO - Cientistas têm estudado a provável relação das listras com a sobrevivência das zebras na natureza e as hipóteses mais aceitas dizem que a coloração poderia favorecer a camuflagem desses animais, evitando picadas de insetos e ajudando a regular a temperatura do corpo.

As respostas a estes estudos podem ajudar a esclarecer alterações de pelagem, por exemplo, como os registrado na África, em que filhotes de zebra nasceram com a pelagem quase toda clara ou escura e com bolinhas brancas.

RAIO X - A zebra é um mamífero herbívoro, o que significa dizer que quando nascem se alimentam do leite da mãe e depois passam a comer, basicamente, capim e outras plantas.

Esses animais listrados chegam a pesar entre 200 e 400 quilos e medem cerca de dois metros de comprimento. Originárias da África, as zebras possuem hábitos diurnos (ficam acordadas de dia) e habitam no geral as planícies. Entretanto, dependendo da espécie, podem ser encontradas em regiões montanhosas.

As zebras podem viver cerca de 20 anos na natureza e até 40 anos em cativeiro.