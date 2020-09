Internauta compartilha foto de Fábio Assunção em baile de debutante de sua mãe e ator responde

12/09/2020 | 14:11



Fábio Assunção é um grande galã da TV brasileira. Na última quinta-feira, dia 10, a prova disso veio à tona: uma garota compartilhou uma foto do baile de debutante de sua mãe no Twitter, no qual o ator foi o príncipe de sua mãe.

Na imagem, o artista é visto de smoking abraçado a jovem e, em outra, ele a ajuda a descer as escadas.

Descobri hoje que o Fábio Assunção foi príncipe de debutante da minha mãe, escreveu a jovem.

Fábio, ao ver a publicação, respondeu:

Adorei! A gente precisa sonhar sempre! Pode ter certeza que, ainda por coisas diferentes, eu e a sua mãe estávamos sonhando naquele dia! E, pela foto, a alegria estava presente. Voei no tempo agora e continuo cheio de planos. Espero que a sua mãe esteja bem!