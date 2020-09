Lucas Lima celebra 12 anos de casamento com Sandy: Tu é e sempre foi minha rocha

12/09/2020 | 12:11



Sandy e Lucas Lima comemoraram 12 anos de casados nesse sábado, dia 12. Para celebrar a união, Lucas se declarou nas redes sociais e publicou um texto para a amada em seu Instagram:

Há 12 anos a gente tava uma pilha de nervos, com todas as inseguranças e incertezas do mundo... o salto pro casamento só é feito com tranquilidade por quem ainda não experimentou o mundo e a gente, naquela época, mesmo sendo novinho, já tinha passado por tanta coisa...

E continuou:

A gente se amava, se completava, se admirava e era encantado um pelo outro, mas esse casal de realistas sabia que o que vinha pela frente não tinha roteiro, nem garantia de final feliz. A gente sabia que vinham muitos tombos, muita luta. E a gente lutou, né, minha guriazinha? Lutou e luta e vence muito mais do que perde.

Por fim, o músico afirmou que tem sorte em tê-la ao seu lado:

A vida coloca muita coisa na nossa frente e a única garantia é a da inconstância, mas tu é e sempre foi minha rocha. Doze anos de casados. Que sorte, minha véia. Que sorte.