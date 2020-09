12/09/2020 | 11:10



O cantor Wesley Safadão postou dia 11 de setembro de 2020 que estava curado da doença: Graças a Deus, estou cem por cento curado do coronavírus. Passei muito bem pela doença, sem sintomas (...) Já posso voltar à programação normal, rever meus filhos, minha família.

O cantor testou positivo para a Covid-19 duas semanas antes de comemorar a cura.

Ele teve contato com Tirullipa no dia em que foi diagnosticado, o que fez com que o humorista cancelasse participação na live de chá-revelação de Simone. O próprio Safadão remarcou uma live musical.