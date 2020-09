Tatum brilha, Celtics eliminam os Raptors e vão à final da Conferência Leste

12/09/2020 | 09:08



Com atuação brilhante de Jayson Tatum, o Boston Celtics derrotou o Toronto Raptors por 92 a 87, eliminou os atuais campeões no jogo 7 da semifinal da Conferência Leste da NBA e avançou à final para enfrentar o Miami Heat. O duelo, na "bolha" da Disney, foi mais uma vez eletrizante e decidido no final.

O time de Massachusetts contou com uma noite mágica de sua maior estrela para se classificar. Tatum assumiu o protagonismo que dele se espera e saiu de quadra com um "double-double" de 29 pontos e 12 rebotes, além de ter contribuído com sete assistências, uma roubada e um toco.

Mas Tatum não brilhou sozinho. Ele teve o auxílio fundamental de Jaylen Brown e Marcus Smart. O primeiro marcou 21 pontos, pegou oito rebotes e conseguiu quatro roubadas de bola, reforçando sua virtude na defesa em momento importantes. O segundo também foi bem na marcação e saiu de quadra com 16 pontos, seis assistências e três roubadas de bola. Kemba Walker marcou 14 pontos.

Pesou contra a equipe canadense o alto número de desperdício de bola (18) e o desempenho ruim de alguns de seus principais jogadores, como Pascal Siakam, que até foi bem no garrafão, com 11 rebotes, mas anotou apenas 13 pontos. O melhor dos Raptors foi Fred VanVleet, com 20 pontos, três rebotes e seis assistências. Kyle Lowry, que havia sido o herói do jogo anterior, fez 16 pontos, e Ibaka, 14.

Na final do Leste, os Celtics encaram o Miami Heat, que derrubou o Milwaukee Bucks, dono da melhor campanha da temporada regular. O primeiro jogo da série está marcado para a próxima terça-feira, em horário a ser confirmado.

DENVER VIVO - No outro duelo deste sábado, o Denver Nuggets, liderado por Nikola Jokic, Jamal Murray e Paul Millsap, mostrou um poder de reação impressionante para vencer o Los Angeles Clippers por 111 a 105 e se manter vivo na série, diminuindo a vantagem do rival da Califórnia para 3 a 2 na semifinal do Oeste.

Os Nuggets ficaram muito perto de serem eliminados e tiveram frieza e concentração para enfrentar Kawhi Leonard e companhia. A virada da equipe do Colorado foi comandada por Nikola Jokic, Jamal Murray e Paul Millsap, que, juntos, combinaram 65 pontos e se revezaram no protagonismo em momentos diferentes da partida.

Murray teve 26 pontos, oito rebotes e sete assistências, enquanto que Jokic se destacou ao converter arremessos em momentos cruciais e conseguiu 22 pontos e 14 rebotes. Millsap brilhou principalmente no terceiro quarto, quando anotou 14 de seus 17 pontos na partida. Foi a partir daí que os Celtics começaram a mudar a história do jogo.

Com atuação monstruosa de Kawhi Leonard, que foi o cestinha com 36 pontos, além de ter contribuído com nove rebotes e quatro assistências, o Los Angeles Clippers chegou a liderar por 16 pontos, e parecia que decretaria a classificação, mas não manteve o ritmo no segundo tempo e acabou levando a virada. Paul George também se destacou, com 26 pontos, seis rebotes e seis assistências. O jogo 6 da série será neste domingo, às 14 horas (de Brasília).