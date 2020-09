Transexual andreense representa São Paulo em concurso de beleza

Aline Melo

Do Diário do Grande ABC



11/09/2020



O sonho de infância da operadora de atendimento Vivian Moreira, 25 anos, moradora do bairro Vila Humaitá, em Santo André, era ser modelo. A jovem vive seu desejo de criança desde 5 de maio, quando ganhou o concurso Miss Beleza T São Paulo e foi eleita como a mais bonita entre as mulheres transexuais e travestis que participaram.

Agora, Vivian vai representar o Estado no concurso Miss Beleza T Brasil, dia 24 de outubro, na Capital. A ganhadora disputa o Miss Internacional Queen, na Tailândia, além de receber diversos prêmios, como intervenções cirúrgicas ofertadas por patrocinador.

Vivian tem se preparado para a competição, apesar da pandemia de Covid-19. “Estou neste concurso de corpo e alma, entregando o meu máximo, o meu melhor para estar no nível das outras misses”, afirmou. Para a jovem, a disputa é mais do que pela beleza. “Vai além de um rosto ou corpo bonito, mas da força, da oratória, da representatividade e de como somos capazes de sermos gatilhos positivos de sonhos considerados impossíveis”, afirmou.

No País que mais mata travestis e transexuais do mundo, segundo levantamento da Antra (Associação Nacional de Travestis e Transexuais), Vivian pondera que o concurso é o reconhecimento da identidade das participantes como mulheres. “É a possibilidade de mostrar à sociedade que não devemos ser marginalizadas, temos capacidade de ocupar qualquer lugar, como qualquer outra pessoa.”

A andreense afirma que estar representando o Estado de São Paulo na etapa nacional do concurso é muito importante não só para ela, mas para outras mulheres e homens trans que moram no Grande ABC. “É a oportunidade de conhecer histórias de sonhos possíveis. E para quem não conhece (as pessoas transexuais), praticar a empatia e o respeito”, comentou. “Hoje, posso olhar para a criança que eu era e dizer que ela soube esperar o momento de começar a conquistar seus sonhos, soube aproveitar cada fase da infância e adolescência como tinha que ser, que estava no caminho certo.”

O Miss Beleza T Brasil está em sua segunda edição. A microempresária Mayra Figueiredo, 27, é uma das organizadoras e destaca que o objetivo é trazer visibilidade para mulheres trans e travestis. No ano passado, a vencedora, Ariela Moura, ficou em terceiro lugar no Miss Internacional Queen. O evento internacional ainda não tem data prevista de realização, por causa da pandemia de Covid-19.