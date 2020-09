Whindersson Nunes faz piada após Luísa Sonza e Vitão assumirem namoro e internautas pedem que Arthur Aguiar vingue humorista

11/09/2020 | 09:10



Whindersson Nunes está levando os fãs à loucura desde a noite da última quinta-feira, dia 10! Isso porque, o humorista surpreendeu todo mundo ao reagir às fotos postadas por Luísa Sonza e Vitão, que colocaram fim ao mistério e assumiram, de fato, que estão mesmo namorando.

Adoro vocês tremendo aí pra ver o que eu vou postar, disse ele no Twitter, seguido de uma risada e de outra mensagem: Alfinetei de p**u duro.

E completou:

Será que tem sofrência no álbum do Matuê?

Marília Mendonça respondeu o amigo:

No dele eu não sei amigo, mas no meu....Precisando estamos aí!.

Luísa e Vitão publicaram um álbum de fotos mostrando que estão apaixonadíssimos! Além de posarem aos beijos, apareceram agarradinhos em diversos momentos

Whindersson ainda revelou que já sabia sobre os dois estarem juntos e confirmou que o relacionamento está rolando há meses:

O pai tá on desde maio, disse o humorista.

Um internauta ainda recebeu uma resposta de Whindersson após comentar que gostaria de vê-lo deixando uma mensagem para o novo casal:

Se eu fosse o Whindersson comentava meu casal também na foto do Instagram do Vitão, escreveu o usuário do Twitter, relembrando que anos atrás, Vitão deixou a mensagem meu casal em uma foto de Whindersson e Luísa Sonza.

Aí é muita moral!, respondeu Whind.

Para completar, o ex-marido de Luísa Sonza reagiu à uma piada que ele mesmo fez em 2019, quando postou: Se eu fosse o Vitão, eu arrumava um amigo que se chamasse Luiz e abria uma marca chamada Luiz&Vitão kkkkk Ia vender que só c***o kkk Foi mal, galera! O youtuber então publicou uma selfie em que aparece reflexivo em reação à mensagem.

Mas depois de muita piada, o artista mostrou que tem plena de consciência que acaba faturando em cima da repercussão de sua vida pessoal na internet. Em resposta a um seguidor que falou sobre o assunto, ele escreveu, em tom sério:

Na verdade qualquer comentário com meu nome gera um engajamento, isso pode virar poeira ou dinheiro, por conta disso provavelmente eu seja eleito mais uma vez muito influente nesta rede social. Isso vai para as empresas e determina meu preço. Existe um motivo pra eu ser rico, explicou.

O Twitter seguia pegando fogo por conta das mensagens de Whindersson! As opiniões, claro, se dividiram e, enquanto alguns apoiaram o novo casalzão do entretenimento, outros resolveram tomar as supostas dores que o humorista estava enfrentando por causa da ex-esposa ter assumido um novo relacionamento.

Os fãs resolveram tirar sarro da situação e até criaram uma petição online para que Arthur Aguiar, que virou piada depois de ter sido descoberto traindo diversas vezes a ex-esposa Mayra Cardi, vingasse Whindersson.

Os fãs alegaram que Whind foi traído por Luísa com Vitão e, por isso, Arthur deveria apoiar o cantor e youtuber, ficando com Luísa para Vitão ver o que é bom, como disseram os internautas.

A petição viralizou e o nome do ator acabou indo parar na lista de assuntos mais comentados da rede social. De acordo com os internautas, Arthur foi cancelado pelas traições, enquanto Luísa segue sendo admirada mesmo com a suposta traição.

Mas Luísa Sonza não ficou calada diante dos comentários sobre ela depois que publicou as fotos com o novo amor! No Twitter, ela escreveu:

Gostou tá gostado, não gostou pode surtar!.

E em seguida curtiu uma mensagem de um internauta sobre o assunto:

Quero muito saber da onde tiraram que a Luísa Sonza traiu o Whind? A galera fala disso com uma certeza, fala como se tivessem tomado um chá com os dois de tarde.

E também a mensagem:

Como sempre o machismo tomando conta do ser humano.

Já Vitão aproveitou para se divulgar na internet:

Aproveitarem o rebuliço para dizer que mês que vem tem música, me aguardem.

Para quem não se lembrar, Luísa e Whindersson anunciaram o fim do casamento em meados de abril deste ano. Dois meses após a separação, Luísa e Vitão levantaram suspeitas de que estariam juntos, no entanto, o casal não havia assumido nada até então.