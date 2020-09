Palacio vai bancar Saul Klein como vice e espera aval jurídico

Raphael Rocha

Do Diário do Grande ABC



11/09/2020 | 10:00



O pré-candidato do PSD à Prefeitura de São Caetano, o ex-vereador Fabio Palacio, decidiu bancar o empresário Saul Klein (PSD) como vice na eleição deste ano, com garantia do departamento jurídico que assessora sua campanha de que será possível reverter o impasse com relação ao local onde o título de Saul está registrado.

O nome de Saul, filho de Samuel Klein, fundador da Casas Bahia, foi definido em reunião na noite desta quinta-feira (10) da coordenação geral da pré-campanha do pessedista. Havia discussão de outras figuras, como alguém da família do ex-prefeito Paulo Pinheiro (DEM) – os nomes da ex-primeira-dama Graça Pinheiro (DEM) e de um dos filhos do democrata, Paulinho Pinheiro (DEM), foram aventados. Mas a definição foi a favor do empresário.

A meta, agora, é conseguir reverter o local de filiação de Saul. O Diário mostrou em julho que Saul Klein se filiou ao PSD dentro do prazo eleitoral – início de abril –, mas o registro está vinculado à Capital. Advogados que trabalham no projeto de Palacio asseguraram que é possível comprovar junto ao TRE-SP (Tribunal Regional Eleitoral de São Paulo) equívoco com relação ao caso e comprovar que Saul tem residência em São Caetano.

O objetivo é anunciar oficialmente Saul como vice na convenção marcada para domingo e, assim, reforçar a estratégia de Palacio em resgatar figuras históricas de São Caetano em sua campanha. Além de filho de Samuel Klein, Saul tem longo histórico de parceria com a AD São Caetano, time de futebol da cidade. Foi o mantenedor financeiro do Azulão na época áurea do clube no cenário futebolístico nacional – e até internacional – no início dos anos 2000.



Nos últimos dias, aliás, Palacio deu pistas públicas de que Saul poderia mesmo ser seu vice. Postou diversos apoios de ex-jogadores do São Caetano - como o ex-atacante Túlio e o ex-goleiro Silvio Luiz - que trabalharam no clube quando o empresário tinha influência.