Queda na audiência e polêmicas de Kanye West levaram ao fim de Keeping Up With The Kardashians

10/09/2020 | 10:10



Foi anunciado na última terça-feira, dia 8, o fim do reality show Keeping Up With The Kardashians. A notícia, compartilhada por Kim Kardashian e Kris Jenner, pegou muitos fãs de surpresa. Mas, para o jornal Daily Mail, o término do programa, que está no ar desde 2007, já era esperado.

Segundo a publicação, inúmeros fatores colaboraram para que a família já pensasse em encerrar o reality. Um deles, em especial, seriam os surtos de Kanye West, marido de Kim. Recentemente, o rapper deu o que falar ao dar diversas declarações polêmicas como, por exemplo, que ele e Kim pensaram em abortar a primeira filha do casal e, de quebra, que ele tenta se divorciar da empresária há dois anos.

Além disso, de acordo com o jornal, a baixa audiência do programa também seria um dos motivos. Em abril deste ano, Keeping Up With The Kardashians teve o menor número de visualizações de todos os tempos, que caiu para menos de 900 mil na atual 18ª temporada. Enquanto isso, o salário do elenco apenas aumentou. Conforme noticiado pelo TMZ, a família recebeu o alto valor de 150 milhões de dólares em 2017 quando assinou um contrato de cinco temporadas, o que significa que eles devem receber cerca de 30 milhões por episódio.

Outros fatores seriam a recusa de diversos integrantes da família em participar das gravações, o que deixava o programa cada vez mais limitado. Ultimamente, o programa vem focando apenas em Kim e Khloé Kardashian, visto que Kourtney decidiu se afastar do reality para se concentrar na maternidade. Isso, segundo o Daily Mail, estaria deixando Kim preocupada, principalmente por conta dos problemas que ela vem vem enfrentando com Kanye West.

Porém, para a matriarca da família, o fim de Keeping Up With The Kardashians envolve outras questões. Em um bate papo com Ryan Seacrest, co-criador e produtor executivo do programa, Kris Jenner explicou que eles precisavam de uma pausa depois de permitir que suas vidas pessoais fossem registradas em câmera por mais de uma década.

- Acho que o número 20 costumava soar bem até 2020, mas o número 20 me pareceu o momento certo para nós, para que pudéssemos tomar um minuto e respirar e para que todos abrandassem um pouco... Descobrir quais seriam nossos próximos passos. Tivemos uma corrida tão incrível e estamos muito gratos por cada momento e por todos com quem trabalhamos, disse.

O site Just Jared, inclusive, reforçou essa declaração de Kris, alegando que a família estaria apenas cansada de gravar o reality show. O fim de Keeping Up With The Kardashians, portanto, parece ser inevitável e as possibilidades de se produzir algum spin-off ainda não foram confirmadas. Questionado sobre a possibilidade, Ryan Seacrest disse ao Entertainment Tonight:

- Eu não sei a resposta a isso. Ainda não atravessamos essa ponte. Sei que a família é muito grata por ter a oportunidade no E! e por ter pessoas que os acompanham através de relacionamentos, gravidezes, separações e separações. É muito legal ver que eles têm sido tão vulneráveis e abertos e as pessoas têm cavalgado junto com eles.