Clippers vencem os Nuggets e ficam a uma vitória de avançar à final do Oeste

10/09/2020 | 07:51



Com uma grande atuação do astro Kawhi Leonard, o Los Angeles Clippers derrotou o Denver Nuggets por 96 a 85, na noite de quarta-feira, pelo jogo 4 da série melhor de sete das semifinais do Oeste, e ficou muito perto da classificação à final da conferência. Com 3 a 1 no confronto, o time da Califórnia tentará a vaga nesta sexta, a partir das 19h30 (de Brasília), em jogo que será disputado dentro da "bolha" criada no complexo Wide World of Sports, pertencente à Disney, em Orlando.

Leonard foi o grande destaque do duelo e ficou muito próximo de conseguir um "triple-double" (dois dígitos em três fundamentos). O MVP das finais da temporada passada, quando foi campeão com o Toronto Raptors, marcou 30 pontos, pegou 11 rebotes e distribuiu nove assistências, além de quatro roubadas de bola e dois tocos.

Outro importante jogador do elenco dos Clippers, Paul George não contribuiu como esperado e marcou apenas 10 pontos, além de três rebotes, três assistências e um roubo de bola. Mais quatro jogadores conseguiram dígitos duplos na pontuação: Montrezl Harrell (15), Lou Williams (12), Marcus Morris (11) e Ivica Zubac (11).

Pelos Nuggets, o pivô sérvio Nikola Jokic foi mais uma vez o destaque com 26 pontos, 11 rebotes e seis assistências. O armador Jamal Murray teve mais um jogo abaixo do esperado, apesar de ter marcado 18 pontos, agarrado quatro rebotes e dado sete assistências. Vindo do banco de reservas, o calouro Michael Porter Jr. contribuiu com 15 pontos e seis rebotes.

Na outra semifinal do Oeste, Los Angeles Lakers e Houston Rockets fazem nesta quinta-feira, a partir das 20 horas, o jogo 4 da série. O time da Califórnia lidera por 2 a 1.