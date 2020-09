PSDB de Diadema repete 2012 e caminha para optar por chapa pura

Júnior Carvalho



10/09/2020 | 00:01



O PSDB de Diadema caminha para ir de chapa pura na eleição de novembro. O Diário apurou que o nome do vice-presidente da legenda na cidade, Carlos Roberto Batista, é dado como certo para vice do vereador Ricardo Yoshio (PSDB). A chapa será anunciada no sábado, durante a convenção.

É a segunda eleição municipal na história do tucanato diademense que a sigla parte para a corrida ao Parque do Paço com chapa pura. A primeira e última vez que isso ocorreu foi na corrida eleitoral de 2012, quando a ex-vereadora Maridite Cristóvão de Oliveira viu naufragar aliança com o então prefeiturável Buiú da Praça (então no PMN) e escolheu uma filiada – Isabel Rosa – para a número dois da chapa. Na eleição de quatro anos atrás, o tucanato ficou de fora da briga pelo Paço e aderiu ao projeto de reeleição do prefeito Lauro Michels (PV). Nas eleições de 2004 e 2008, o PSDB, então capitaneado pelo ex-prefeito José Augusto da Silva Ramos, teve o PSB na vice. Principal liderança do partido na cidade até anos atrás, Zé Augusto se afastou da política.

Recentemente, Yoshio foi assediado pela candidatura governista, que tem como pré-candidato o também vereador Pretinho do Água Santa (DEM), mas o tucano manteve o projeto próprio. “Ainda não batemos o martelo. A ideia é anunciar (a chapa) no sábado”, sintetizou Yoshio.

O histórico eleitoral recente do PSDB diademense não é dos melhores. De 2012 para cá, o partido viu sua derrocada. Naquele ano, elegeu dois parlamentares, que não foram reeleitos quatro anos mais tarde. Neste ano, as apostas na chapa de vereadores são figuras novas, mas que possuem ligação antiga com a cidade: Fagner Dourado, o Nego, filho do ex-vereador Zé Dourado; e Regina Ponce, viúva do ex-prefeito Gilson Menezes (que morreu em fevereiro).