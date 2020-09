Marcos Mion brinca após erro de português em anúncio de A Fazenda 12 e Jojo Todynho é confirmada no programa

08/09/2020 | 10:11



Nesta terça-feira, dia 8, finalmente estreia A Fazenda 12, às 22h30! A Record irá aos poucos divulgar os nomes dos participantes por meio das redes sociais. Usando o Tik Tok, o apresentador, Marcos Mion, começou a dar dicas para os seguidores tentarem adivinhar quem serão os fazendeiros da vez. Porém, um vídeo deu o que falar, pois traz um erro de português: escreveram estorou em vez de estourou.

No Twitter, ao compartilhar uma matéria escrita por Chico Barney - e que aponta esse erro de ortografia - Mion entrou na brincadeira:

Hahahaha! É nervoUso da produção por cauza da estrÉa, Chico! O que importa MÊMO é que #AFazenda12 vai ser pipôco, ou melhor, vai ser um ESTÔRO com a aprovação do Pasquale ou não!

Nessa dica do estouro, Mion indicou que um dos participantes é um cantor nascido em Mato Grosso do Sul e que possui uma música com o nome de uma cor - Camaro Amarelo. No Twitter, os internautas especularam que se trata de Mariano que faz dupla com Munhoz.

Também no Tik Tok, foi anunciado oficialmente que Jojo Todynho faz parte do elenco desta nova edição:

Primeira peoa revelada! Pode entrar, Jojo Todynho, confirmadíssima na A Fazenda 12! Vem que a gente quer ver fogo no feno!