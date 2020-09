Laura Keller diz não saber se recuperará o corpo de antes de sua gestação

07/09/2020 | 12:11



Laura Keller é adepta da chamada maternidade real, quando todos os passos e sentimentos da gestação e da criação dos filhos são discutidas sem tabus. E ela voltou a falar sobre o seu peso no último domingo, dia 6, em seu perfil oficial do Instagram.

Na rede sociail, a influenciadora reforçou que tem como prioridade a criação do filho:

33 dias pós parto. Já se foram 10kg dos 23kg que adquiri na gestação. 23 - 10 = 13, mas quero ficar com 3 dos atuais 76. Alguém calcula aí para mim? Quantos quilos faltam ainda? Quantos quilos faltam, eu não sei. Recuperar meu peso do início da gestação, não sei se vou. Voltar a malhar eu quero, pois gosto de me exercitar. Dietas loucas, estou fora, estou curtindo comer. Estou sem pressa, de boa, feliz. Vamos amamentar o terneirinho, essa é a prioridade. #maternidadereal #puerpério

