30 anos depois, Globo anuncia remake de Pantanal, sucesso da extinta TV Manchete

07/09/2020 | 11:10



Na noite do último domingo, dia 6, a Globo anunciou que fará uma nova versão da novela Pantanal, grande sucesso da extinta TV Manchete originalmente exibido em 1990. Na época, Cristiana Oliveira interpretou Juma Marruá, uma mulher que virava onça e que conquistou o público brasileiro com a sua personalidade.

O responsável pelo remake é o autor Benedito Ruy Barbosa. Seu neto, Bruno Luperi, terá a difícil missão de adaptar o texto do folhetim, já que tinha somente dois anos de idade quando a trama estreou.

Segundo informações da colunista Patrícia Kogut, Benedito já tem uma atriz em mente para viver o papel de Juma, mas acha cedo para revelar o nome. E aí, quais são as suas apostas?

A primeira versão de Pantanal tinha direção de Jayme Monjardim e nomes como Cláudio Marzo, Cássia Kis, Nathalia Timberg e Marcos Winter no elenco. O remake está sendo pensado para a faixa das 21h da Globo. A estreia será somente em 2021.

Mudança de planos

De acordo com a colunista Patrícia Kogut, a nova novela de João Emanuel Carneiro, Olho por Olho, só vai aparecer na grade da Rede Globo em 2022, depois do remake de Pantanal. O elenco segue em formação, mas já estão confirmados Klebber Toledo, Suzy Rêgo e Tonico Pereira.

A trama continuou sendo produzida durante o período de quarentena, com reuniões remotas. Ambientada no Rio de Janeiro, o folhetim conta a história de uma deficiente visual, vivida por Leticia Colin, que sofrerá com os maus-tratos da mãe, interpretada por Glória Pires. Humberto Carrão fará o par romântico da jovem.

Edson Celulari e Vera Fischer também estão cotados para a trama. Olho Por Olho ainda terá direção artística de Carlos Araújo e direção geral de Gustavo Fernandez.